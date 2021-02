3 Tips para celebrar este San Valentín sin salir de casa

Tiempo de lectura: 3 minutos

Quedan pocos días para una de las festividades más especiales del año, la de San Valentín. El próximo 14 de febrero será algo extraño por la situación que nos está tocando padecer, sin embargo, eso no es un inconveniente para celebrarlo como más nos gusta, haciendo disfrutar a nuestra pareja. Hemos pensado que estos tres tips son excelentes para que la celebración del día de los enamorados tenga todas las garantías de éxito posible, por lo que no pierdas detalle.

Cena romántica en casa

Es un plan sin fisuras y que siempre funciona. Una cena romántica en casa, o bien en formato digital, puede ser una gran propuesta para el próximo 14 de febrero. Con ella el éxito asegurado, porque no solo se trata de preparar su platillo favorito, sino que para una cena siempre nos ponemos elegantes, nos perfumamos, preparamos la estancia par que no falte ningún detalle. Y quién sabe, muchas veces la velada termina en algo mucho más sensual y lo que empieza en la mesa, pasa al sofá y de ahí a la cama. O incluso en los lugares más insospechados, que tiene mucho morbo también. Una cena es siempre una apuesta clara por la sensualidad, por el querer compartir, por las miradas cómplices o la sonrisa pícara.

Envía buenas vibras

Seguro que no has oído hablar del vibrador a control remoto, pero es un artículo que está gozando de un éxito inusitado, porque quien lo prueba repite. Imagina que estás en una estancia de la casa, por ejemplo, la salita. Y tu pareja, que es la que lleva este aparato, se encuentra tumbada en la cama. Puedes hacer uso del mando que posee el vibrador por control remoto y manejarlo para proporcionar placer. ¿Imaginas la situación? Nada más que pensarlo ya te pones a cien. Y hay modelos en los que no importa lo lejos que te encuentres, gracias a una app para tu celular dar todo el placer que tu pareja necesita. Porque a tiempos modernos, soluciones ingeniosas. Este dispositivo cuenta con un plus de efectividad enorme, porque es ideal para aquellas parejas que están separadas por la distancia y no les va a resultar posible pasar la noche de San Valentín juntas. Dale a tu pareja todo lo que quiere de ti, y piensa cómo se lo está pasando mientras tú manipulas en control remoto. Más tarde, cuando os veáis, podéis seguir por donde lo habíais dejado.

Renta una mini carpa del amor y pasa una velada maravillosa

Si vivís en un hogar con jardín y lo que deseas es hacer algo diferente, rentar una pequeña carpa es un plan que siempre funciona. Aunque los encuentros actualmente no puedan ser muy numerosos, para celebrar San Valentín solo hacen falta 2 personas. Así que no hay ninguna restricción que te impida hacerlo. Para ello, puedes pensar que tu plan es el más sorprendente, tu pareja quedará encantada cuando vea esa mini carpa con todo lo que tienes preparado. Algo para cenar que le guste, sus bebidas favoritas, una música que os haga evocar vuestros mejores momentos… Pasar una velada así es algo que es recordado siempre y que no se olvida jamás. Proporciona mucho placer pensar que puedes pasar unos momentos muy íntimos con tu pareja, en cómo podéis compartir esos ratos platicando, en esos cruces de miradas, todo mientras de fondo están sonando aquellas melodías que tanto os hacen suspirar.

Si os animáis, podéis incluso bailar sabiendo que nadie os ve. Selecciona antes aquellas baladas más románticas y déjate llevar por ese espíritu de cuando teníais quince años. ¿Has pensado que el romanticismo de un día como el de San Valentín bien merece que rentes esa mini carpa y sorprendas a tu pareja? Si la temperatura va subiendo de grados, siempre podéis comenzar a bailar de otra manera, en el que la intimidad lo inunde todo. A fin de cuentas, solo se puede celebrar San Valentín una vez al año.

No te quedes este año con las ganas, es el momento más indicado para sorprender como nunca lo había hecho. Piensa en la recompensa que te espera más adelante y olvida todo lo negativo que nos trajo el año anterior. Sacúdete la mala onda y piensa que es vuestra noche. Ha llegado la hora, así que ve preparándote, saca esa ropa que sabes que tanto le gusta, aséate especialmente pare él o ella, unos toques de esa fragancia que sabes que le encanta. Haz todo lo posible porque la noche de San Valentín de 2021 la recuerde como la noche mágica. El éxito está asegurado si te pones en marcha y no dejas ningún detalle a la improvisación. Piensa que te lo agradecerá para siempre. Atrévete con un extra de picante, porque quedan pocos días para que la magia se haga realidad entre vosotros.