Beneficios de los bulgaros: Lo que no sabias de este alimento ancestral

Este alimento se consume desde hace 3000 o 4000 años , La tradición dice que los búlgaros o el kéfir se regalan, porque su reproducción es básicamente incontrolable y tarde o temprano habrá que elegir si tirarlos o regalarlos para que otra persona pueda disfrutarlos y beneficiarse de sus propiedades. Los búlgaros hay dos tipos: leche y agua. Son materias vivas que ayudan a tener beneficios para la salud , ayudando al sistema inmunologico . Hoy en Diario de Toluca , hablaremos de los Beneficios de los bulgaros.

Que son los búlgaros de agua ?

Los búlgaros de agua tienen un origen muy antiguo y son conocidos con muchos nombres en muchos lugares. El nombre “Bulgaros” es relativamente una nueva denominacion y proviene de Bacillus bulgaricus, una especie aislada en 1905 por un científico de este país, Stamen Grigorov. Esta bebida fue convertida en yogur y difundida entre los musulmanes que la consideraban una bendición divina.

Otras fuentes indican que los búlgaros de agua procedían del Tíbet, donde eran conocidos como Tibicos o Tibis. Fueron consumidos por los monjes budistas que los obtuvieron de los cactus de tuna. Los tibicos se difundieron por todo el mundo gracias a los viajeros y misioneros que los llevaron consigo.

¿ Como llegaron los Bulgaros a Mexico)

Los búlgaros de agua llegaron a México en el siglo XIX, traídos consigo por una española llamada Margarita, quien los regaló a cambio de oraciones por ella Desde entonces, continua con la la tradición de compartirse los búlgaros de agua, que también se conocen como nodos de Margarita.

Beneficios de los bulgaros de agua

Los bulgaros de agua se utilizan para producir una bebida fermentada que tiene muchos beneficios para la salud como: Mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico, reducir el colesterol, prevenir infecciones y aportar vitaminas y minerales.

¿ Como preparar los bulgaros?

Para preparar la bebida, añade en un recipiente de cristal una cucharada de agua con un litro de agua y dos cucharadas de azúcar moreno. Cúbrelo con un trapo o trapo y déjalo en un lugar fresco y oscuro durante 24 a 48 horas. Luego el líquido se filtra y se guarda en el frigorífico. Los granos se lavan con agua y pueden reutilizarse o donarse.

El agua de bulgaros se puede beber por separado o mezclada con zumo de frutas, té o leche. Se recomienda tomar un vaso al día, preferiblemente en ayunas. No se deben calentar ni exponer al sol ya que esto puede dañar los microorganismos.

¿Cómo se pueden conservar los búlgaros de agua?

Los búlgaros se pueden almacenar de muchas maneras, dependiendo de cuánto tiempo quieras conservarlas y de su uso previsto. Algunas opciones son:

Refrigeracion: Si no se consumen durante unos días, los bulgaros se pueden refrigerar con agua azucarada en un frasco hermético. Esto ralentiza su crecimiento y fermentación pero no los mata. Se recomienda cambiar el agua semanalmente y sacarlos del frigorífico unas horas antes de su consumo.

Congelación: Si quieres conservar los bulgaros durante muchos meses, puedes congelarlas en un recipiente hermético, escurrirlas previamente y enjuagarlas con agua potable. Esto detiene su actividad, pero no les daña. Para reactivarlos descongélelos a temperatura ambiente y agregar agua azucarada.

Contraindicaciones de los bulgaros

Los búlgaros de agua tienen algunas contraindicaciones, como alergias al azúcar o a la levadura, enfermedades autoinmunes, embarazo y lactancia, además de tomar medicamentos que modifican la flora intestinal. Si tienes alguna duda, debes consultar a tu médico antes de consumirlos.

Video tv publica