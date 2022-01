HOSPITALIZACIONES Y DEFUNCIONES SE MANTIENEN A LA BAJA ANTE AUMENTO DE CONTAGIOS POR VARIANTE ÓMICRON

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a pesar del incremento de contagios de COVID-19 en México debido a la nueva variante ómicron, no han aumentado las hospitalizaciones ni las defunciones.

“Pensamos que van a incrementar los contagios pero no está afectando, no tiene la misma gravedad esta variante que la otra, que nos afectó mucho. En Estados Unidos se está sosteniendo que son cinco días de reposo y los síntomas no tienen las mismas características de la otra variante, que era más dañina. Desde luego hay que cuidarse, pero no pensar que va a ser lo mismo”, explicó el mandatario.

En el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional expuso que están ocupadas el 14 por ciento de las camas generales y el 12 por ciento de las camas de hospitalización de cuidados intensivos, las cuales permanecen sin cambios.

“Sí hay más contagios, pero no hay hospitalización”, subrayó.

El jefe del Ejecutivo indicó que este lunes encabezará la reunión de salud para revisar la situación de la pandemia. Mañana, en El Pulso de la Salud, se darán a conocer detalles a la población.

Fuente: https://presidente.gob.mx/