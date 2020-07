Internet ha sido la cuna de infinidad de historias que han trascendido a través del tiempo.

Es probable que para quienes no lleven el suficiente tiempo como internautas, el nombre de John Titor no les resulte conocido.

Esta historia de principios del milenio volvió a hacerse popular recientemente por más de una razón.

Origen

La historia de Titor comienza en el año 1998 cuando un hombre desconocido de nombre John Titor envió dos faxes a Art Bell, quien estaba en un programa radial llamado Coast to Coast (Costa a Costa).

Bell lo leyó al aire ya que le pareció que aquello no podía haber sido escrito por una persona sin conocimientos.

Imagen difundida de John Titor en medio de una multitud.

Titor hizo acto de aparición una vez más en 2001, ahora en los foros donde los radio escuchas de dicho programa podían debatir y discutir las emisiones y los temas que se abordaban.

Gracias a la interacción que tuvo con los usuarios de aquel foro fue que la historia comienza a volver con más fuerza en la memoria de Internet, pues explicaba de manera mas especifica detalles sobre su supuesta misión.

El futuro que nos espera

Afirmó que los viajes en el tiempo comenzaron a realizarse a partir del futuro año 2034, y esto le permitió a la humanidad modificar eventos en la historia.

Entre los sucesos que predijo estaban las guerras entre Irak y Estados Unidos, también menciono a la enfermedad de las vacas locas que cobraría especial importancia en el año 2004.

Los avances en la Astrofisica predichos por Titor se hicieron realidad en los primeros diez años desde que comenzó el nuevo milenio y a la fecha, se siguen haciendo.

Se comentó el estallido de la Tercera Guerra Mundial en el año 2015 o una Guerra Civil en Estados Unidos en el año 2004, también predijo que en el año 2030 estallaría una pandemia, a la cual definió como el SIDA moderno.

Algunas personas teorizan que la pandemia que describió Titor es el actual Corona virus. Imagen: pexels.com

Quienes recuerdan a Titor se preguntan nuevamente que podría resultar cierto y que no a estas alturas, tomando en cuenta lo caótico que ha sido el año 2020 para el mundo en general.

Mencionó además que no era el único viajero en el tiempo proveniente del futuro y debido a estas modificaciones en la historia algunos eventos podrían no ser como los describió; muchos creen que esta es la razón por la cual no sucedieron o cambiaron sus fechas.

Sea una patraña o una serie de macabras profecías, lo cierto es que el tema de John Titor fue, es y muy probablemente será uno de los fenómenos mas recordados e interesantes que ha habido en toda la historia.

