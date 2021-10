Los 3 Mejores Antivirus Para Pc gratis

La información personal se volvió un método de lucro para hackers y desarrolladores de contenidos maliciosos, las grandes marcas se dieron a la tarea de crear antivirus no solo para proteger los ordenadores y equipos de edición informática sino también de la mayoría de dispositivos que de alguna forma u otra han implementado el internet dentro de su estructura. Hoy hablaremos de Los 5 Mejores Antivirus Para Pc gratis

Comprar un dispositivo con conexión a Internet constituye un riesgo, Afirma Carlos Rojas de la Empresa Aldeahost y Consultor Informatico, a diario se reciben quejas de usuarios que han sido afectados por ataques de phishing o por malware cibernéticos que se instalaron en la raíz del dispositivo haciéndolo lento y en ocasiones inútiles. Contar con un antivirus confiable le puede convenir en gran manera, no solo estaría protegiendo su información personal sino que también permitiría blindar el equipo contra ataques cibernéticos que usan los medios electrónicos para capturar información.

Conoce de primera mano los beneficios que te tienes al contar con un buen sistema de antivirus y como puedes sacar el mejor provecho de sus equipos sin sentir temor a ser hackeado o ser víctima de ataques cibernéticos.

Beneficios de los Antivirus

Cuando se cuenta con un buen antivirus, se puede realizar una gestión de escaneo a cualquier pendrive acoplado a la unidad, es decir que no se necesita la conexión directa a internet para reconocer troyanos o gusanos que se encargan de dañar archivos importantes en la memoria del dispositivo.

Los 3 Mejores Antivirus Para Pc gratis

La mayoría de estos antivirus suelen ser gratuitos y cuentan con versión de escritorio o para dispositivos móviles. Esta lista de Los 5 Mejores Antivirus Para Pc gratis para este 2021

1.Avast

Avast antivirus gratuito recientemente adquirido por Norton Antivirus , hace años lo vengo utilizando y tiene una efectividad de entre 85 a 90 % por ciento bastante aceptable.

2.AVG Antivirus gratuito

Avg fue adquirido por Avast por lo que seguramente con la reciente adquisicion de Norton los motores de busqueda podran ser mejorados la efectividad entre un 80 a 90 % bastante aceptable para ser gratuito.

3.Avira Antivirus Gratis

Avira es un Antivirus con oficinas en Alemania , entre sus beneficios esta su generador de contraseñas seguras , Su red Vpn Gratuita para navegar mas seguro y su efectividad entre 85 a 90 % , lo ponemos en terver lugar ya que en algunos sistemas anteriores ya no cuenta con soporte tecnico.

Antivirus de pago

En algunos casos la licencia cuesta poco y se pueden actualizar cada vez que el equipo se conecte a una red de internet, lo cual adapta los equipos a cada una de nuestras necesidades.

Antivirus Ventajas y Desventajas

Conseguir un buen sistema de antivirus puede ofrecerle al usuario la posibilidad de gestionar archivos infectados, tales como la eliminación completa o la ubicación de estos archivos en copias de seguridad o cuarentenas para una posible reparación.

Puedes realizar el escaneo de carpetas por separado para evitar hacer escaneos en toda la unidad haciendo más rápido los procesos de trabajo relacionados con el ordenador.

Al tratarse de unidades y dispositivos enlazados a una red de internet, es factible que se creen nuevas estrategias para invadir sus equipos, contar con un buen servicio de antivirus lo hará olvidar de estas particulares preocupaciones.