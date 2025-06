Oro y plata de yacimiento oaxaqueño viajan como partículas suspendidas en fluidos

Esta colaboración internacional comprobó por primera vez la presencia de nanofundidos -gotas solidificadas- de oro y plata en yacimientos epitermales en explotación de la mina Natividad. Para llegar a esa conclusión combinaron el análisis a micro y nanoescala de fluidos y sólidos atrapados en cristales de cuarzo asociados a mineralizaciones metálicas.



Dichos nanofundidos -que por sus dimensiones extremadamente pequeñas son observables con la ayuda de un microscopio electrónico de alta resolución- se segregaron durante el ascenso de magmas originados en regiones profundas de la corteza terrestre y fueron transferidos posteriormente a los fluidos hidrotermales, a partir de los cuales se depositaron los metales de interés económico, detallaron en entrevista Néstor Alfredo Cano Hernández y Antoni Camprubí Cano, investigadores del IGl.



Este hallazgo, publicado recientemente en la revista científica Nature Communications (https://doi.org/10.1038/s41467-025-57740-7), revoluciona la comprensión sobre la formación, transporte y concentración de estos minerales que han deslumbrado a la humanidad durante siglos en los yacimientos minerales. Lo que se encontró es que dichos metales pueden viajar no solo disueltos en fluidos, sino en forma de fundidos suspendidos, señalaron.



Cano Hernández apuntó que visitaron la mina Natividad en Oaxaca donde hablaron con los pobladores del lugar, quienes comentaron que ahí había zonas enriquecidas en oro y plata, pero que esas franjas eran pequeñas. “En el ámbito geológico le llamamos a esto bonanza, es decir, esas áreas de centímetros o milímetros que tienen muy altas concentraciones de metales preciosos”.



Acudimos a una de ellas y trajimos muestras para analizarlas con microscopía electrónica de alcance nanoscópico. Observamos cómo venían esos metales y los localizamos en forma de partículas diminutas. De aquí provenía la gran riqueza que tenía esa bonanza y fue la motivación del estudio, detalló el investigador recién doctorado en Ciencias de la Tierra.



El grupo de investigación fue más allá e hicimos uso de la microscopía electrónica. “Tradicionalmente utilizamos el microscopio óptico convencional; sin embargo, para observar cosas más diminutas nos auxiliamos de dispositivos electrónicos para explorar nanopartículas a detalle, y así fue como las reconocimos”.



Al detallar la importancia de estos resultados para la ciencia, en particular para la geología, ambos universitarios puntualizaron que estos procesos hasta ahora no se habían visto tan claramente. “Saber que metales preciosos también pueden viajar como partículas suspendidas en los fluidos aporta una idea de dónde, probablemente, se pueden acumular y encontrar más zonas de bonanza, las cuales constituyen los yacimientos que se han explotado hace siglos, desde la época precolombina”.



Es probable que la mina Natividad sea una de las más antigua de Oaxaca, con cerca de 300 años de historia, es muy artesanal y se aprovechan vetas epitermales de pocos metros de ancho. “Los mineros de la zona han conocido desde hace tiempo la existencia de zonas de bonanza en esa región y las emplean para aumentar su producción de oro y plata cuando las vetas anchas dan valores bajitos”, acotó Cano Hernández.



Antoni Camprubí puntualizó que tal vez uno de los efectos interesantes de los resultados de esta investigación pudiera ser tratar de establecer si estos procesos se dieron de manera generalizada en yacimientos del mismo tipo o si es un proceso de ámbito local.



Lo esencial, manifestó, es que se trata de la primera vez que en México se realiza investigación sobre la formación de yacimientos minerales a nivel nanoscópico, en conjunto con otros trabajos producidos mediante la misma tesis doctoral.



El caso oaxaqueño constituye la evidencia pionera en el continente americano que muestra la formación y transporte de nanofundidos ricos en metales, los cuales se trasladan como gotas suspendidas en los fluidos hidrotermales, dando así origen a los filones mineralizados, lo que desafía los modelos tradicionales que aseguran que los metales viajan únicamente disueltos en los fluidos geológicos.



Esta investigación es resultado de la tesis doctoral de Néstor Cano, desarrollada en parte durante una estancia de colaboración en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra del CSIC.

fuente:https://www.dgcs.unam.mx/