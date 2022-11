Pensión alimenticia en México , ¿Como Calcularla?

Tiempo de lectura: 4 minutos

La pensión alimenticia en México, es un pago obligatorio que hace uno de los padres o tutor al otro para proteger los alimentos básicos del hijo previstos en el Código Civil Federal, y esta obligación incluye también la educación, el vestido, la salud, la vivienda y la recreación.

Los cónyuges deben celebrar un acuerdo de manutención infantil, pero si no lo hacen, el juez puede realizar cálculos financieros para determinar cuánto debe pagar el padre o tutor. En México, aunque sean adoptados, pueden ser padres o propietarios, tutores legales de la persona con la patria potestad. Hoy en Diario de Toluca, hablaremos de este Intersante Tema

El hecho de que el hijo sea mayor de edad no extingue la obligación de alimentos, pero los pagos continúan mientras tenga una educación bachillerato y académica, haga su parte de estudios y no tenga recursos económicos propios

¿ Cual es el porcentaje de pension alimenticia?

Las Pensión alimenticia en México , se calculan sobre la base de un monto mínimo del 15 % de los ingresos del tutor (por hijo), pero el juez puede hacer cálculos financieros en función de cualquier factor, como el lugar donde vive el cónyuge acusado. , el número de hijos. Así, la pensión alimenticia puede promediar entre el 15% y el 30% del salario del tutor demandado, pero puede variar dependiendo de su relación.

¿ Deudor alimentario , que es?

El término alimentos se refiere a cualquier cosa necesaria para apoyar a los prestamistas de alimentos, como vivienda, ropa, atención médica y educación. Deudor de alimentos o deudor de alimentos es una persona que está obligada a proporcionar alimentos.

Consecuencias de ser Deudor Alimentario

A partir del año 2012, si vive en un Ciudad de Mexico (antes df) y debe manutención infantil durante tres meses o más, su nombre se incluirá en la lista negra de Pensión alimenticia en México tardía, lo que puede afectar su Crédito y sus Bienes.

Por ejemplo, es el menos agresivo. Las consecuencias pueden ser aún mayores: de tres a cinco años de prisión y de 100 a 400 días de salario mínimo.

Esto significa que el registro de deudores responsables del registro de personas entró en vigor el 20 de enero. Este es un registro de personas (hombres y mujeres) que no han pagado alimentos por más de 90 días de acuerdo con la reforma al Código Civil publicada en el Diario Oficial del Distrito Federal el 18 de agosto de 2011.

Registrarse más tarde puede dificultar la búsqueda de financiamiento, ya que el registrador puede celebrar acuerdos con agencias de referencia crediticia (burós de crédito y crédito) e instituciones financieras, cualquier institución financiera o empresa comercial, como se describe en el texto. Se puede verificar su historial para determinar si necesita un préstamo.

Registro Nacional de Deudores Morosos

Cuando se trata de pagos de pensión alimenticia, las autoridades han introducido varias formas de sancionar a quienes no siguen este concepto, como el Registro de Deudores Morosos, que está diseñado para registrar a los deudores para que se responsabilicen y cumplan con sus obligaciones.

En cualquiera de las siguientes circunstancias, una vez satisfecha la responsabilidad, no se cancelará la inscripción:

El deudor acude a juicio para demostrar que ha cumplido con sus obligaciones alimentarias y está asegurado.

La pensión alimenticia se determina como un porcentaje del salario del deudor de pensión alimenticia en el momento del veredicto de culpabilidad;

Cuando la persona dependiente haya tomado una decisión, acredite que ha cumplido con la obligación de alimentos durante 90 días y cree que se le seguirá prestando la pensión.

¿ Como Solicitar con Exito la Pensión alimenticia en México?

Por supuesto, nadie puede tener obligacion ante lo imposible. En algunos casos, esto se logra a partir de una crisis amigable y económica. Algunos casos deberían alentarlo a perder su trabajo o resolver ciertas emergencias en el campo de la salud, no solo para detener la solución de la princesa. Sus necesidades, comida, ropa, calzado, trabajo, drogas, etc. Debido a la contribución de la persona, el niño no permitirá que el niño defienda.

Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, participamos, no tienen nada en común con lo anterior o algo antes, pero son compatibles con aquellos que pueden invertir en sus responsabilidades, pero no se sienten porque no siente que no siente el Guardian y guardianes (la mayoría de las madres) cometieron un error con este dinero y venganza.

No solo se disculpa por algunas de las excusas más comunes por la violencia financiera y la atención insuficiente. Para dar una idea de la magnitud del problema, según el INEGI, el 67,5% de las madres solteras no reciben pensión alimenticia, mientras que dos tercios de los hijos de padres divorciados no la reciben. En caso de incumplimiento de pago de pensión alimenticia, los acreedores son 91% hijos, 8.1% cónyuge e hijos y finalmente 0.9% cónyuge e hijos.

¿ Como Recibir Pensión alimenticia en México?

La Pension Alimentaria Una Limosna , Es un Derecho y se Debe Hacer Valer , Por lo que Existen 3 posibles Soluciones a esta Situacion , entre las que Destacamos:

Solución amistosa

El mejor consejo, por supuesto, es llegar a un acuerdo sin acudir a los tribunales y cumplirlo. No olvides que si quien está a cargo de la comida expresa su voluntad de pago y expresa su deseo de hacerlo, se debe buscar la armonía por el bien del palacio.

Accion por la Via Civil

Esta es la forma más rápida. Las consecuencias de demandar al tribunal que emitió la pensión alimenticia para hacerla cumplir, y por supuesto al deudor de la pensión alimenticia, tienen consecuencias financieras y la prohibición de la pensión alimenticia puede continuar. Salario, salario, pensión, aguinaldo o cuantía equivalente que no supere el salario mínimo fijado para los afiliados profesionales, es decir, si el pagador recibe prestaciones de desempleo o familiares, el juez las considera adecuadas.

Accion por la Via Penal

La penal es el último recurso, sus consecuencias son más peligrosas para el sustento del deudor, el mismo procedimiento es más largo y se recomienda sólo en casos extremos, ya que puede imponerse pena de prisión.