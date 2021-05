Personas que curan espiritualmente: Ciencia o Mito

Personas que curan espiritualmente siempre han existido, lo que sucede es que para algunos la ciencia y la espiritualidad son dos áreas de investigación que van por caminos diferentes y por eso siempre ha existido cierta resistencia a creer que una personas sanadoras por medios espirituales.

Pero hoy en día esas distancias se han acortado y ambos caminos se encuentran paralelos hacia un mismo destino. Por eso hay cada vez más procedimientos de curación que se encuentran basados en condiciones energéticas y espirituales, las cuales no pueden ser medidas por instrumentos científicos, pero que promueven la curación.

¿Qué es un sanador?

Un sanador como la palabra lo indica es una persona a la que se le atribuye el poder de sanar personas, especialmente aquellas personas que pueden sanar a otras a través de la oración y la fe religiosa. Por lo general suelen ser llamados sanadores de luz o personas que curan espiritualmente.

El aspecto espiritual esta referido a la energía espiritual que trabaja en lo más profundo dentro de nuestro ser espiritual. La curación que se da a través de la medicina espiritual implica transferencia de energía, la cual no proviene del sanador mismo, sino a la asociación del sanador con la energía divina para guiar la curación del cuerpo, la mente y el espíritu.

Personas sanadoras ¿Nacen o se hacen?

Las personas sanadoras han existido desde la antigüedad y han sido llamados curanderos, iluminados, elegidos y un sinfín de nombres más. Las características que las definen son el don que tienen para curar. El sanador es la persona que utiliza tanto medios físicos como espirituales para curar y es un don con el que nacen.

Las personas sanadoras pueden nacer con el don de sanar pero también se pueden hacer, ya que el efecto terapéutico en el que creen los sanadores espirituales, resulta de la canalización de energía curativa desde una fuente hacia la persona enferma.

El cuerpo humano es un completo sistema de energía que debe encontrarse en sintonía con el universo. Hay personas que aunque no son sanadoras de nacimiento cuentan con características que las ayudan a convertirse en canalizadoras de esa energía sanadora.

Medicinas espirituales ¿cómo funcionan?

A los médicos en la escuela de medicina, nunca se les habla sobre la medicina espiritual, ya que no hay evidencia científica disponible que respalde la existencia de una energía curativa que subyace a la curación espiritual. Desde la época de Descartes se ha perpetuado la noción de la dualidad mente cuerpo pero no la de cuerpo – mente – espíritu.

La medicina espiritual es representativa de un plano superior no físico, en el que cuerpo mente y espíritu están unidos en torno a la energía, que pareciera guardan distancia entre sí, pero que están relacionadas. La medicina espiritual mueve esas energías para que actúen positivamente en el cuerpo enfermo, sanándolo como un todo.

Sanadores espirituales gratis en México ¿es seguro?

No todo el que dice ser un sanador espiritual lo es, para serlo se necesita tener algunas características especiales que no todo el mundo tiene. Se puede ser un sanador espiritual de nacimiento o puedes aprender a sanar si tienes cualidades para hacerlo. Los sanadores espirituales en México vienen a ser como una alternativa salud en donde la medicina no llega.

Por eso hay que tener cuidado de no caer en manos de estafadores de oficio, que pueden tener incluso su propio Centro De Sanación Espiritual, donde pueden ir a dar muchas personas en busca de medicina espiritual para su salud.

También hay sanadores espirituales gratis en México quienes no buscan lucrarse con lo que saben. A esos hay que tenerles un poco mas de confianza.

La ciencia muchas veces esta comprobada , los sanadores no por esa razon es responsabilidad de quien lo usa para Diario Digital de Toluca el objetivo de este articulo solo es dar a conocer la practica , no la recomienda , ni usa consideramos que el lector debe de agotar todas las posibilidades para buscar su cura primero en la medicina tradicional y al final en practicas medicas solo realizadas por profesionales y con reconocimiento oficial aqui puedes checar la cedula profesional del especialista de la salud antes de atenderte con el.