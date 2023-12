Presidente inaugura Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum; inversión pública detona el desarrollo, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró en Tulum, Quintana Roo, el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, obra que, recordó, fue realizada con inversión pública, la cual “es fundamental para el desarrollo porque, entre otras cosas, se generan muchos empleos, se distribuye el ingreso y se reactiva pronto la economía”

En este año, la inversión por parte del gobierno federal en infraestructura ha impulsado el crecimiento del sureste del país al doble en comparación con el norte del país, lo cual “no sucedía en varias décadas”, sostuvo el mandatario.

Precisó que, en cinco años de administración, la inversión pública pasó de 500 mil millones de pesos a un billón y los estados del sureste fueron los más beneficiados.

Los trabajos del nuevo aeropuerto de Tulum se realizaron en un año y cinco meses, lo que representa una hazaña de ingenieros militares y trabajadores de la construcción, destacó.

El jefe del Ejecutivo agradeció a quienes contribuyeron en la ejecución del proyecto: empresas, comunidades ejidales y presidentes municipales.

El presidente expuso que el nuevo aeropuerto de Tulum se llama Felipe Carrillo Puerto porque su mayor legado fue terminar con la esclavitud de peones en la península.

Tras el triunfo de la revolución carrancista, ayudó en Morelos a la devolución de tierras a campesinos. Posteriormente se trasladó a Yucatán para convertirse en el dirigente social más importante de la región sureste.

Por esta razón, anunció que el 3 de enero, cuando se cumplen cien años de su asesinato, participará en la ceremonia por el centenario luctuoso y el año 2024 estará dedicado a Felipe Carrillo Puerto.

Previo a otorgar al presidente una memoria gráfica de la construcción del aeropuerto, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, resaltó que las instalaciones del nuevo aeropuerto se entregan dentro del tiempo y presupuesto asignado para su operación comercial.

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles y Javier Diego Campillo, administrador del Aeropuerto Internacional de Tulum Felipe Carrillo Puerto», firmaron el acta de entrega y recepción de las instalaciones.

El presidente, acompañado de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, los secretarios de Marina, José Rafael Ojeda Durán y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, la gobernadora María Elena Lezama Espinosa, el general Vallejo Suárez y el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, develaron la placa en cuyo texto refiere que el Gobierno de México hace entrega del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, “proyecto que representa el esfuerzo y profesionalismo de los ingenieros militares y del trabajo conjunto del pueblo de México y de las instituciones del país, el cual se materializó gracias a la inalcanzable labor de los trabajadores de la construcción, técnicos, empresas y proveedores nacionales y extranjeros”.

Empresarias y empresarios, servidores públicos y otros invitados especiales, atestiguaron con el presidente el aterrizaje del avión 737-800 de la línea comercial Viva Aerobús, la primera en realizar un aterrizaje en el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto con 160 pasajeros. La aeronave cruzó los tradicionales arcos de agua.

Además, disfrutaron la pieza musical ‘Suéñame, Quintana Roo’ interpretada por niñas, niños y jóvenes de los Semilleros Creativos.

A la ejecución de obras públicas y el desarrollo de las industrias petrolera y eléctrica se suman los Programas para el Bienestar, que benefician a habitantes del sureste, así como pequeñas comunidades, pueblos y ciudades de México, apuntó el presidente López Obrador.

“No hay en el territorio nacional una localidad en donde no llegue un programa de bienestar y también es importante subrayar el método de cómo se distribuye el presupuesto. (…) Se está atendiendo al pueblo y nos conviene a todos; de abajo hacia arriba de la pirámide social. Así es como hemos evitado hasta en los peores momentos, cuando la pandemia, una crisis mayor, una crisis de consumo porque siempre la gente tuvo para lo básico aun en esa difícil circunstancia”, remarcó.

En cinco años, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha significado una inversión de 105 mil millones de pesos, puntualizó.

El apoyar de abajo hacia arriba, el incremento de la llegada de remesas —que en 2023 sumarán 65 mil millones de dólares— y el aumento del salario mínimo, fortalecen los ingresos de las personas, el mercado interno y el consumo, lo que abona a la paz y la tranquilidad de la población, a su felicidad, al tiempo que mantiene la esperanza en el porvenir.

Sobre el salario mínimo, el mandatario reiteró que cumplió el compromiso de campaña de aumentarlo al doble a nivel nacional y al triple en la frontera norte, con el anuncio que hoy hizo en conferencia matutina y que refrendó en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum.

A nivel nacional el salario mínimo pasó de 88 pesos diarios (2 mil 687 pesos mensuales) a 249 pesos diarios (7 mil 508 pesos mensuales). Mientras que, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el salario pasó también de 88 pesos diarios a 375 pesos diarios (11 mil 403 pesos mensuales).

Señaló que los incrementos anuales al salario mínimo han permitido aumentar la capacidad de compra de los consumidores.

Durante el inicio de operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum y al celebrar el quinto aniversario del Gobierno de la Cuarta Transformación, el presidente afirmó que la política de atención al pueblo continuará en los meses que quedan a la administración.

“Deseo con toda mi alma que haya continuidad con cambio. Que continúe la transformación con cambio porque no se debe aspirar al necesariato, a creernos indispensables, a apostar a ser jefes máximos, caudillos, hombres fuertes, caciques, no. Ya se cumple un periodo. (…) Sufragio efectivo, no reelección”, enfatizó.