Primera etapa de El Insurgente, Tren Interurbano México-Toluca, inicia operaciones; 4T cumple compromiso de terminar obra

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera etapa de El Insurgente, Tren Interurbano que conectará a la Ciudad de México con Toluca, Estado de México, en beneficio de más de 5 millones de habitantes.

Dará servicio a partir de hoy desde las 15:00 horas en 20 kilómetros y cuatro estaciones: Zinacantepec, Toluca centro, Metepec y Lerma, en la entidad mexiquense. Será gratuito durante septiembre para que la población de ambas entidades federativas lo conozca y se familiarice con este nuevo medio de transporte. Desde octubre y hasta junio de 2024 la tarifa será de 15 pesos. El pago se realizará con la tarjeta de Movilidad Integrada, la cual se usa en los transportes de la Ciudad de México y próximamente en los sistemas del Estado de México.

En la primera etapa, la velocidad máxima será de 80 kilómetros por hora y una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. La frecuencia de paso de los cuatro trenes será de 15 minutos; el recorrido de punta a punta será de 20 minutos. Tendrá un horario inicial de 6:00 a 23:00 horas, todos los días, los 365 días del año, de acuerdo con información del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS).

Cuando las dos etapas estén en operación, El Insurgente alcanzará una velocidad de 160 kilómetros por hora.

“Estas obras son en beneficio de nuestro pueblo. (…) Esta obra en su primera etapa, es una muestra (…) de que nosotros no podemos dejar obras inconclusas. A todos les consta que cuando entramos al gobierno esta obra estaba iniciada. Imagínense si no la terminábamos. Teníamos excusas, (…) podíamos haber dicho: ‘se queda pendiente’, pero ya esos 30 mil que se habían invertido se iban a quedar tirados. Una obra inconclusa significa dejar dinero del presupuesto del pueblo —que es dinero del pueblo— tirado. No se puede actuar de manera irresponsable, no es porque fue otro gobierno; no. El gobierno representa al pueblo, por eso se decidió darle continuidad”, explicó el jefe del Ejecutivo.