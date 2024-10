¿Te gustan los estampados pero no sabes combinarlos? Aprende a usarlos con Confianza

Los estampados pueden ser intimidantes para algunas personas, pero si los eliges y combinas correctamente, pueden ser una de las herramientas más poderosas en tu armario.

Desde rayas clásicas hasta atrevidos prints geométricos, los estampados aportan dinamismo, personalidad y originalidad a cualquier look, con el plus de que puedes encontrarlos en cualquier tienda de ropa en línea o física ¿Te gustan los estampados pero no sabes bien cómo usarlos? Aquí te damos las claves para lucirlos como una experta.

1. Conoce tu Estilo Personal

Antes de lanzarte a incorporar distintos tipos de estampados, es importante tener claro cuál es tu estilo personal. ¿Te inclinas más hacia lo clásico y minimalista? Entonces quizá los estampados discretos, como las rayas finas o los cuadros pequeños, serán tu mejor opción.

Si te encanta arriesgar y destacar, los prints más atrevidos como el animal print o las flores grandes pueden ser ideales para ti.

Pregúntate:

¿Prefiero los looks discretos o los llamativos?

¿Me siento cómoda combinando colores y patrones?

2. La Regla de Oro: Un estampado a la vez

Si te estás iniciando en el mundo de los estampados, comienza por llevar una sola prenda estampada en tu outfit. Deja que esa prenda sea la protagonista y combina el resto del look con colores neutros o básicos.

Por ejemplo, una blusa de flores queda espectacular con unos pantalones beige o una falda negra. Este truco te permitirá destacar sin sentirte sobrecargada.

Combos Infalibles:

Blusa de rayas + pantalones blancos .

+ . Falda animal print + blusa negra .

+ . Vestido estampados de lunares + blazer gris.

3. Atrévete con la Mezcla de estampados

Una vez que te sientas más cómoda llevando estampados, ¡es hora de mezclar! Combinar diferentes prints puede parecer un reto, pero la clave está en elegir estampados que compartan un color en común. Por ejemplo, unas rayas blancas y negras combinan a la perfección con un estampado floral en tonos neutros. Otra opción es jugar con el tamaño de los estampados: un print pequeño puede mezclarse con otro más grande para crear un look equilibrado.

Consejos para Mezclar Estampados:

Rayas + flores : Si ambos tienen colores similares, funcionarán sin problemas.

: Si ambos tienen colores similares, funcionarán sin problemas. Cuadros + lunares : Siempre que mantengas la paleta cromática, este combo será un éxito.

: Siempre que mantengas la paleta cromática, este combo será un éxito. Animal print + rayas: Elige una pieza con un print más discreto y otra con un estampado llamativo.

4. Los estampados que Favorecen a Todos

Algunos estampados tienen la capacidad de favorecer a cualquier tipo de cuerpo, alargando visualmente la silueta o equilibrando proporciones. Las rayas verticales, por ejemplo, son conocidas por crear un efecto de alargamiento, mientras que los estampados pequeños tienden a ser más sutiles y elegantes, perfectos para quienes buscan un look más estilizado.

Estampados Recomendados:

Rayas verticales : Perfectas para alargar la figura.

: Perfectas para alargar la figura. Flores pequeñas : Dan un toque romántico sin añadir volumen.

: Dan un toque romántico sin añadir volumen. Lunares: Elegantes y atemporales, ideales para cualquier ocasión.

5. Cómo Elegir el estampado según la Ocasión

No todos los estampados son adecuados para todas las ocasiones. Un estampado colorido y vibrante puede ser ideal para una salida con amigos o una fiesta, mientras que un patrón más sutil es perfecto para el trabajo o eventos más formales.

Estampados Para Cada Ocasión:

Para la oficina : Opta por estampados discretos como cuadros pequeños o rayas finas . Combínalos con prendas sobrias para un look profesional.

: Opta por estampados discretos como o . Combínalos con prendas sobrias para un look profesional. Para una cita : Los estampados florales o los lunares son femeninos y divertidos, perfectos para crear un look coqueto.

: Los o los son femeninos y divertidos, perfectos para crear un look coqueto. Para una salida casual: Aquí puedes permitirte ser más atrevida. Los animal print o los estampados geométricos serán ideales para destacar con estilo.

6. Juega con los Accesorios estampados

Si no te sientes del todo lista para llevar prendas estampadas, ¡los accesorios son tu mejor opción! Bolsos, pañuelos, zapatos o incluso cinturones con estampados pueden añadir ese toque divertido a tu look sin que te sientas fuera de tu zona de confort.

Accesorios que Marcan la Diferencia:

Pañuelos estampados : Llévalos en el cuello, el bolso o incluso en la muñeca.

: Llévalos en el cuello, el bolso o incluso en la muñeca. Zapatos con estampado : Desde mules florales hasta botines de animal print , son ideales para darle vida a un outfit monocromático.

: Desde hasta , son ideales para darle vida a un outfit monocromático. Cinturones o bolsos: Un cinturón con rayas o un bolso con estampado de serpiente son la manera perfecta de agregar un toque estampado sin arriesgar demasiado.

Conclusión: El Poder de los Estampados Está en Ti

Llevar estampados con confianza se trata de encontrar el balance entre tu estilo personal y la ocasión. No tengas miedo de experimentar, comienza poco a poco y, sobre todo, ¡diviértete!

Los estampados son una excelente manera de expresar tu personalidad y darle vida a tu guardarropa. Así que la próxima vez que veas una prenda estampada que te guste, no lo dudes: pruébala y déjate llevar.