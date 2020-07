La música dark es un conjunto de ritmos que tienen en común lo siniestro, por esta razón se celebran los 30 años: De la Música “dark o gótica”.

La música dark o Gótico, es un estilo de rock que nació del Post Punk y que es escuchada por los miembros de una cultura muy parecida a la gótica. La música de los darks es oscura, la cual se acompaña de letras con contenidos románticos y reflexivos.

¿Qué es la música dark?

La música dark es un estilo que surgió, luego del Post Punk, dando origen a tres géneros el Darkwave, Deathrock y Rock Gótico. Esta además dio origen a una subcultura gótica donde se manifiesta un estilo de moda, clubes y publicaciones.

¿Cuándo iniciaron la música dark?

La música dark aparece a finales de la década 70, después del Punk, pero manteniendo la influencia de esta y está formada por diferentes estilos musicales.

Estilos que han llegado para quedarse y que en la actualidad aún se pueden escuchar en muchos lugares.

¿Significado de la música de los darketos?

El significado de la música de los darks es la manifestación de sus problemas por no ser entendidos, demuestran su depresión y la oscuridad en que viven, La música de los darks proyecta los sentimientos personales y la introspección.

¿Como son los darks?

Los darks son personas muy serias que no les gusta socializar con las personas que se encuentran a su alrededor, porque sienten que no son iguales a ellos. Los darketos ven todo gris, no son muy sentimentales ni muy agradables.

Los darketos son personas acostumbradas a escuchar música metálica, no asisten a reuniones. Estos solo asisten a conventos donde hablan diferentes temas de acuerdo con sus creencias religiosas o temas relacionados con dios.

¿Cuál es la vestimenta de los dark?

La vestimenta de los dark es siempre de color negro con estampados y accesorios y terroríficos, que por lo general son calaveras, arañas, murciélagos y cruces. Suelen utilizar cadenas y anillos plateadas, llevan el cabello, las uñas y labios negros además de la tez muy pálida.