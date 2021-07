Anuncian aplicación de primera dosis de vacuna contra COVID-19 a personas de 30 a 39 años

Tiempo de lectura: 3 minutos

Segunda Dosis a personas de 40 a 49 años

Toluca, Estado de México, 15 de julio de 2021. El sábado 17 de julio inicia la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 a personas de 40 a 49 años en los municipios de Huixquilucan, Metepec, Zinacantepec, Lerma y San Mateo Atenco; el martes 20 de julio en Toluca.

Así lo dieron a conocer autoridades de los gobiernos de México y del Estado de México, quienes de manera coordinada con los ayuntamientos también aplicarán la vacuna a mujeres embarazadas mayores de edad con más de nueve semanas de gestación, en un horario de 9:00 a 17:00 horas.

La vacunación se realizará de acuerdo con el siguiente calendario:

Segunda dosis 40 a 49 años

Municipio

Huixquilucan

Metepec

Zinacantepec

Letra inicial del primer apellido y fecha para recibir segunda dosis

A, B, C, D, E, F, G / 17 de julio

H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O / 18 de julio

P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z / 19 de julio

Municipio

Lerma

San Mateo Atenco

Convocatoria

General

Fecha para recibir segunda dosis

17 al 19 de julio

Municipio

Toluca

Letra inicial del primer apellido y fecha para recibir segunda dosis

A, B, C / 20 de julio

D, E, F, G / 21 de julio

H, I, J K, L, M / 22 de julio

N, Ñ, O, P, Q, R / 23 de julio

S, T, U, V, W, X, Y, Z / 24 de julio

Anuncian aplicación de primera dosis de vacuna contra COVID-19 a personas de 30 a 39 años

De igual manera, a partir del lunes 19 de julio se inmunizará, en primera dosis, al grupo etario de 30 a 39 años de Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza y Coacalco; el jueves 22 de julio inicia en Chalco.





Primera dosis 30 a 39 años



Municipio

Tlalnepantla

Letra inicial del primer apellido y fecha para recibir segunda dosis

A, B, C / 19 de julio

D, E, F, G / 20 de julio

H, I, J K, L, M / 21 de julio

N, Ñ, O, P, Q, R / 22 de julio

S, T, U, V, W, X, Y, Z / 23 de julio

Municipio

Atizapán de Zaragoza

Coacalco



Letra inicial del primer apellido y fecha para recibir segunda dosis

A, B, C, D, E / 19 de julio

F, G, H, I, J, K / 20 de julio

L, M, N, Ñ, O, P, Q / 21 de julio

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z / 22 de julio



Municipio

Chalco

Letra inicial del primer apellido y fecha para recibir segunda dosis

A, B, C, D, E, F, G, H, I / 22 de julio

J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q / 23 de julio

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z / 24 de julio



*Las personas que no puedan asistir el día que les corresponda podrán acudir a vacunarse los días posteriores.







Para poder recibir la primera dosis de la vacuna deberán registrarse previamente en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx y llevar impreso el formato generado en dicha plataforma, así como una identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio original a nombre de quien se vacuna para corroborar su residencia en el municipio; quienes acudan a recibir segunda dosis presentarán además su comprobante de aplicación de la primera.

Se recomienda a todas las personas llenar el formato con la información solicitada, con excepción del tipo de vacuna, el número de lote y la fecha en que acudirá, esto facilitará el acceso a las sedes y agilizará el proceso de vacunación.

De igual forma, se reitera que la vacuna es gratuita y segura, por lo que no es necesario pernoctar o llegar de madrugada a los módulos, y en la medida de lo posible tratar de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud, además de acudir desayunados y en caso de estar en tratamiento por alguna enfermedad, tomar puntualmente sus medicamentos.

Finalmente, se hace un llamado a continuar con las medidas sanitarias preventivas, aunque ya hayan sido vacunados, como son correcto uso de cubrebocas, caretas y/o goggles, lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia.