¿Descargas lentas? ¿Vídeos que no se reproducen? ¿Mensajes que no llegan a su destino o tardan en hacerlo? ¡No sufras más!

Tener una conexión lenta es un problema que a todos nos toca experimentar en algún punto de nuestras vidas. Puede ser molesto y frustrante, en especial cuando no hay una causa aparente para que esto pase. Es por eso que hoy te presentamos cinco maneras en las que puedes mejorar la velocidad de tu internet.

Reinicia tu modém: Porque a veces la solución a los problemas más complejos puede ser algo muy simple, para comenzar, puedes probar esta opción, que en ocasiones solucionara muchos de los problemas que puedas tener. En caso de no poseer interruptores, prueba a desenchufarlo por al menos un minuto para luego volver a enchufarlo.

Mantén tu caché limpia: A diario, navegando por la red se descargan en nuestro ordenador cientos de datos que permiten a las páginas funcionar correctamente y el acceso en el futuro sea más rápido pero esto conlleva a que al cabo de un tiempo influya negativamente en el rendimiento. Limpiarlo es bastante sencillo, aunque en cada navegador suele variar en su manera de hacerlo.

Mantén optimizada la seguridad de tu ordenador: Los programas maliciosos que pueden infectar tu ordenador y poner en riesgo tu información también pueden reducir de manera significativa la velocidad de tu conexión a Internet, por eso te recomendamos tener siempre un antivirus activo, así mismo un programa anti-malware en el ordenador: el realizar un escaneo por lo menos cada semana te garantiza que tu ordenador esta libre de amenazas.

Cambia tu navegador: Mantenerte a la vanguardia es esencial para tener un optimo rendimiento, toma en cuenta los alcances de tu propio computador, navegadores como Mozilla Firefox que es algo más rápido pueden ser efectivos en maquinas más lentas.

Considera mejorar tu equipo: Aunque sabemos que no es una opción precisamente barata, es verdad que algunos computadores tienen un limite en cuanto a sus funciones, de igual manera si no quieres o no dispones de los recursos para cambiar totalmente e ordenador, siempre puedes optar por hacer ampliaciones en menor grado. Una de las maneras más sencillas es instalar una memoria RAM mejor o con mayor capacidad que la actual.

Esperamos que estos tips te sean de utilidad la próxima vez que quieras navegar por la red. Y recuerda que si alguno de estos pasos no soluciona tus problemas puedes acudir con tu servicio de soporte técnico para que determinen con mayor exactitud la causa de tu problema.