Reportan incidencia delictiva a la baja en informe mensual de seguridad; resultados se deben a atención al pueblo y rectitud en servicio público: presidente

“Son muy buenos los resultados, vamos avanzando”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la presentación del informe mensual de seguridad pública.

El jefe del Ejecutivo sostuvo que la baja de la incidencia delictiva a nivel nacional se debe principalmente a que el Gobierno de la Cuarta Transformación atiende las causas de la violencia y la inseguridad.

Además, indicó el mandatario, no hay asociación entre autoridades y delincuentes, como ocurría en los sexenios anteriores.

“Si no tuviésemos autoridad moral, no podríamos avanzar, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder ni a la delincuencia organizada. (…) Hemos podido avanzar por no permitir la impunidad”, enfatizó.

En conferencia de prensa matutina sostuvo que se continuará con la misma estrategia en materia de seguridad porque ha derivado en la reducción gradual de los delitos, particularmente el de homicidio doloso, ilícito que disminuyó 3.6 por ciento de 2020 a 2021.

“Era el que más nos preocupaba porque secuestro va a la baja, robo de vehículos. (…) Se ha logrado una disminución de delitos en la Ciudad de México como no se veía en 20 años desde que se está gobernando del movimiento democrático; ahora es cuando hay los mejores resultados en la Ciudad de México”, acotó.

Seis de 32 estados de la República concentran el 50 por ciento de los delitos, los cuales están focalizados en 50 municipios, refirió el mandatario.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó los “buenos resultados de la labor coordinada en la que participan todas las instituciones de seguridad y justicia de México cumpliendo el compromiso presidencial de cero impunidad y cero corrupción”.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de enero de 2022 se registran a la baja:

Delitos del fuero federal (41.37 por ciento menos). Es el enero más bajo en este tipo de delitos al menos desde hace siete años. En comparación con el mismo periodo de 2021, la mayoría de los delitos presenta descenso en la incidencia.

Delitos contra la salud (36.6 por ciento menos).

Delitos fiscales (27.6 por ciento menos).

Delitos financieros (10.6 por ciento menos).

Delitos relacionados con armas de fuego y explosivos (1.7 por ciento menos).

Homicidios dolosos (14.4 por ciento menos). En los últimos nueve meses hay una tendencia sostenida de reducción. Este enero fue el más bajo en la incidencia en los últimos cinco años. En comparación con enero de 2020 la disminución es de 19 por ciento. El promedio diario pasó de 93 en 2019 a 79 en 2022.

Robo total (28 por ciento en comparación con enero de 2019).

Robo de vehículo (39 por ciento respecto a enero de 2019).

Delitos del fuero común, como:

Robo de ganado (20.3 por ciento).

Robo a casa habitación (2.8 por ciento).

Robo a transportista (2 por ciento).

Robo en transporte público individual (1.4 por ciento).

Feminicidios (32 por ciento). Acumula cinco meses de tendencia de descenso.

Violencia familiar (27 por ciento).

Extorsión (15.6 por ciento) Acumula cinco meses de tendencia de descenso.

Secuestro (66.5 por ciento). En relación con enero de 2019 pasó de 185 a 65 víctimas a enero de 2022. Por este delito suman 4 mil 145 detenidos, 455 bandas desarticuladas y mil 788 víctimas liberadas en el periodo del 16 de julio de 2019 al 1 de febrero de 2022.

La secretaria de Seguridad expuso que ha bajado 94% el robo de combustibles; de 72 mil barriles que se robaban por día a principios de diciembre de 2018, se registran 4.4 mil barriles a la fecha, lo que equivale a un ahorro diario de 165.3 millones de pesos.

En cuanto a la prevención de toma de casetas reportó que el Plan Caseta Segura ha evitado la pérdida de mil 802 millones de pesos durante 2022 y de 2020 a febrero de este año, de 25 mil 511 millones de pesos.

Como parte de las labores de inteligencia para hacer frente a la delincuencia, en esta administración suman 36 mil 854 cuentas bloqueadas con 13 mil 456 millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas.

Actualmente la Guardia Nacional, informó el comandante de la corporación, Luis Rodríguez Bucio, se conforma por 113 mil 833 elementos desplegados en 266 coordinaciones regionales, de los cuales 104 mil 839 son fuerza operativa; el 88 por ciento están desplegados y el 12 por ciento participa en actividades de apoyo a las operaciones.

Hasta este día el presidente ha inaugurado 36 instalaciones de esta corporación de 229 construidas. Hay 19 en ejecución y 294 proyectadas. Se instalarán 100 compañías en instalaciones del Ejército, lo que hace un total de 594 instalaciones.

El secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, reportó que hay 53 mil 443 efectivos de la dependencia a su cargo apoyando las labores de seguridad en el país; de estos, 34 mil 507 son operativos.

De la Secretaría de la Defensa Nacional dirigida por el general Luis Cresencio Sandoval González, hay 163 mil 537 efectivos reales y 100 mil 519 constituyen el personal operativo.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer detenciones a integrantes de células criminales por delitos de homicidio, feminicidio, secuestro, prostitución y agresión a periodistas, mismas que se llevan a cabo con el objetivo de garantizar justicia.

Fuente: presidente.gob.mx