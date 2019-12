Dia del banquero en Mexico

La banca tiene un papel fundamental en el funcionamiento de cualquier país, esta sostiene todas las transacciones financieras y representa una institución modelo para la economía. En ese sentido, todos los que hacen vida en este sector merecen un reconocimiento particular, por su dedicación, trabajo y esfuerzo, además de todo el aporte que hacen para la nación. Por ello, en todo México se celebra un día como el Día del Banquero, siendo esta la fecha donde se conmemora la labor de estos trabajadores, esto sucede los 12 de diciembre de cada año. Además, una buena acotación respecto a este día es que, también se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, sin embargo, es una mera coincidencia el hecho de que ambas festividades se celebren el mismo día.

Cuando es el dia del banquero

Ahora bien, los trámites bancarios son una tarea inminente, sin embargo, el 12 de diciembre se considera un día festivo para el sector y las agencias bancarias no laboran como lo harían habitualmente, por ello, se deben tomar las previsiones correspondientes para cuando se acerca este día. Sin embargo, existen sus excepciones en las agencias de algunos supermercados y centros comerciales, pero se disponen solo para transacciones rápidas y sencillas. Por su parte, la seleccion del día parece no tener un motivo particular, se piensa que es solo un acuerdo sindical del gremio de banqueros, ya que, no existe ningún hecho histórico relevante asociado a esta fecha y los bancos.

Historia del banquero en mexico

Por otro lado, la historia de la banca mexicana remonta sus inicios en el siglo XIX, particularmente en 1864, cuando el The Bank of London, Mexico and South America abrió una sucursal en Ciudad de México, este hecho coincidió con el auge del idioma inglés en el territorio mexicano. Luego, para 1900 ya estaban correctamente establecidas las regulaciones alrededor de la emisión de billetes y lo relacionado al proceso crediticio.

Los Banqueros mexicanos mas famosos y exitosos

Actualmente, México tienen grandes banqueros que son un ejemplo para la profesión y un ejemplo a seguir para quienes comienzan a hacer vida en este sector.

Dentro de ellos, destaca Eduardo Osuna, quien se desempeña como el director general de BBVA Bancomer;

Héctor Grisi sale a relucir cuando se habla de banqueros exitosos en el territorio mexicano, él tiene el cargo de director general de Santander México desde 2015.

Ernesto Torres Cantú Director General de Banamex

Marcos ramirez Desde 2014 Director general de Banorte.

Conclusion sobre los banqueros mexicanos

En definitiva, la banca mexicana sigue creciendo y los años próximos parecen ser prósperos para ella, basta con que sigan trabajando con la misma dedicación, esfuerzo y profesionalismo que lo han venido haciendo.