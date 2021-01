Terremoto del 85: Un México antes y después

Tiempo de lectura: 3 minutos

Existen eventos que cambian la historia de una nación. Guerras, revoluciones, y desastres naturales. Estos últimos en particular tienden a ser los más destructivos desde catástrofes climaticas, hasta pandemias, la devastación causada por este tipo de acontecimientos no se compara a ninguna provocada por el hombre, y en particular hay uno que aterra por sobre los demás por lo impredecible que puede llegar a ser: los terremotos. Estas sacudidas sísmicas que de hecho ocurren en todo momento y en todo lugar por la misma naturaleza de nuestro mundo en ocasiones liberan cantidades tan grandes de energía que sacuden con violencia los cimientos de nuestras urbes más emblemáticas. Esto fue lo que sucedió el 19 de Septiembre del año 1985, en la Ciudad de México, entonces conocida como Distrito Federal.

Sismo del 85 ¿ Que ocurrió?

A las 7:19 de aquel 19 de Septiembre del año 1985 los cimientos de la capital serian violentamente sacudidos por un movimiento tectonico registrado hasta ese momento como el más fuerte que había vivido México desde 1957, contando con una magnitud de 8.1 en la escala de Richter. Este evento fue tan desastroso que borró del mapa varios edificios del centro de la ciudad, genero daño en otros que terminarían colapsando con la posterior replica y sobretodo causa una cantidad incontable de muertes que a dia de hoy se estiman entre los 3000 y 10000 muertos.

De un modo similar, la cantidad de personas afectadas por la catástrofe así como quienes sufrieron daño psicológico es desconocido hasta la fecha.

¿Como se solidarizo la población en 1985?

La población en general se unió para apoyar con el rescate de victimas y la atención a los damnificados. Después de aquela fatídico día se desarrollo con el tiempo una cultura para la protección de los ciudadanos que ya no se limita solo a movimientos sísmicos si no a prevención de huracanes e incendios, fenómenos comunes en toda la Republica.

Gracias a esto se realizan simulacros en todas las escuelas, edificios públicos y ciertas empresas hasta la actualidad, asi mismo los edificios erigidos desde entonces deben cumplir con ciertas pautas en su terreno y diseño así como con un personal capacitado para brindar apoyo en todo tipo de desastres.

¿Donde fue el epicentro del terremoto del 85?

Este sismo nació en Michoácan, su onda expansiva demoró aproximadamente dos minutos en alcanzar la zona centro del país, esto debido a que se origino en el Océano Pacífico. Algunas personas solo se percataron de la amenaza cuando el suelo sobre el que estaban parados comenzó a moverse con cada vez más fuerza. Muchas personas no consiguieron salir de sus casas a tiempo y encontraron su muerte en el derrumbe provocado por el sismo mientras que otros incluso estaban dormidos cuando la hecatombe tuvo lugar.

¿Cuales fueron las consecuencias del terremoto del 85?

Después de poco más de treinta años, la ciudad que vivió en carne propia el poder de la naturaleza y la destrucción que podía causar es bastante diferente. Además de los cambios sociales ya mencionados, muchos edificios que cayeron aquel día o tras la réplica que hubo del sismo unas horas después, fueron reconstruidos o sus terrenos fueron ocupados para otro tipo de construcciones.